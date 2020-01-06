Прибайкальский район, Бурятия, , 08:34 — REGNUM В Бурятии задержали водителя, которого подозревают в совершении наезда на пешехода со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, ДТП произошло пятого января возле села Батурино в Прибайкальском районе.

Подозреваемый на внедорожнике «Тойота Ленд Круизер Прадо» возвращался в Улан-Удэ с подлёдной рыбалки на озере Котокель. Сбив на большой скорости 17-летнюю девушку, переходившую дорогу, он скрылся с места происшествия. Но через несколько часов явился в полицию. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

«В ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания», — отметили в СКР, добавив, что водитель был трезв.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. В настоящее время также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Читайте также: Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на трассе в Башкирии