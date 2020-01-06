Североуральск, Свердловская область, , 08:32 — REGNUM На севере Свердловской области двое жителей села Черёмухово госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», инцидент произошёл 5 января.

По информации издания, пострадали 41-летний и 58-летний местные жители, которые распивали спиртные напитки в гараже и повздорили. Ссора закончилась тем, что мужчины взяли ружья и начали стрелять друг в друга. В результате один из них получил ранение в живот, другой в ногу. Состояние обоих медики оценивают как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пригороде Екатеринбурга житель Горного Щита устроил стрельбу по собакам. По факту инцидента ведётся проверка.

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