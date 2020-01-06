Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ отмечают всплеск обращений пострадавших в первые дни нового года. Чаще всего фиксируются травмы от криминальных разборок, а также обморожения.

Как сообщает «Байкал-Daily», с первого по третье января к врачам обратилось 373 человека. Причём, больше половины из них — третьего числа. Из них более ста пациентов были госпитализированы, проведено 19 срочных операций.

«В том числе в больницу за три дня обратились девять иностранцев и граждан из других регионов. Среди них жители Санкт-Петербурга, Иркутска, Забайкальского края. В числе пациентов — один ветеран Великой Отечественной войны», — отмечает портал.

В связи с этим медики призвали жителей ограничить употребление алкогольных напитков.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в соседнем Забайкальском крае. Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Читы с травмами и обморожением обратились более 700 человек, 139 из них были госпитализированы.

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