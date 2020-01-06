Иркутск, , 07:16 — REGNUM Правоохранительные органы Иркутской области устанавливают обстоятельства ЧП со стрельбой под бой курантов, произошедшего в одном из садоводств в Иркутском районе.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, всё произошло в ночь на 1 января, когда семья вышла на улицу, чтобы зажечь гирлянду на ёлке и посмотреть на фейерверки. Внезапно ребенок упал в сугроб и закричал.

После того как его занесли в дом, обнаружилось что у мальчика окровавлено лицо и поцарапана шея. Когда сняли верхнюю одежду, из капюшона пуховика выпала пуля. Пострадавшего увезли в больницу и наложили швы.