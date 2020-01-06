Усть-Кут, Иркутская область, , 07:06 — REGNUM Глава города Усть-Кут (Иркутская область) Александр Душин, отправившийся в традиционную поездку поздравить детей из отдалённых сел, спас пятерых рыбаков. Подробности сообщает «КП».

Первыми на реке Лена были встречены двое жителей села Омолой. Они приехали на рыбалку на автомобиле «Нива», но машина заглохла. Пришлось взять их на борт хивуса (судно на воздушной подушке).

Буквально через несколько километров водитель и пассажиры обнаружили еще один терпящий бедствие экипаж. В автомобиле Toyota RAV4 дожидались помощи двое пенсионеров. Третий пошёл пешком за подмогой в ближайшую деревню Турука, а это более 20 километров. В условиях сумерек и отсутствия места на судне, глава Александр Душин попытался устранить поломку в автомобиле и спустя полтора часа у него это получилось. Поэтому рыбаки смогли продолжить свой путь домой.

Экипаж аэролодки городского главы страховал их до Туруки. По дороге догнали и третьего рыбака, который отправился за помощью. В итоге все пятеро любителей зимней рыбалки благополучно добрались до дома.