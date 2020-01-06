Канберра, , 06:54 — REGNUM Небольшое снижение температуры и слабый дождь власти Австралии использовали для эвакуации людей с заблокированных огнем территорий, сообщает 6 января Reuters.

Сообщается, что вызванное прохладной погодой незначительное отступление огня сделало доступными для движения ране заблокированные дороги, благодаря чему власти срочно приступили к эвакуации населения, находившегося на недоступных для эвакуации территориях.

Экстренные службы торопятся, поскольку через несколько дней синоптики обещают возвращение жары, что усугубит пожароопасную ситуацию в Австралии.

Напомним, жертвами пожаров в Австралии стали порядка двух десятков человек. Ранее стало известно о том, что по $500 тысяч пожертвовали на тушение австралийский пожаров актриса Николь Кидман и актер Хью Джекман.

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