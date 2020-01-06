Чикаго, США, , 06:11 — REGNUM Два человека погибли и двое получили ранения в результате перестрелки в чикагском районе Ист-Сайд, сообщает 5 января Chicago Sun-Times со ссылкой на полицию.

Как стало известно, машина с неизвестными стрелками подъехала на Саус-Авеню, где находились трое мужчин в возрасте 39, 27 и 20 лет. Двое выскочили из машины и начали стрельбу. В ответ 27-летний американец вытащил пистолет и открыл ответный огонь, в результате чего один из нападавших был убит на месте, а второй спешно покинул место преступления.

Трое атакованных с тяжелыми ранениями были доставлены в клинику, где один из них, мужчина 39 лет, был признан мертвым. Состояние двух пострадавших остается стабильным.

Полиция ищет скрывшегося с место преступления стрелка. Сообщается также, что оборонявшийся имел лицензию на ношение оружия.