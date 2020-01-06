Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 00:02 — REGNUM Ямальские медики приняли 5 января роды на трассе между посёлком Вынгапуровский и городом Ноябрьском. Об этом сообщает газета «Красный Север».

Представитель Ноябрьской станции скорой помощи Андрей Джус сообщил, что роды у женщины начались в пути внезапно. По прибытию на место вызова бригаде медиков стало ясно, что роды придётся принимать прямо на автодороге.

Сотрудники скорой помощи отмечают, что их выручили новые автомашины, оснащённые современным оборудованием.

Роды прошли без осложнений. Мать и дитя чувствуют себя удовлетворительно.