Павлово, Нижегородская область, , 22:19 — REGNUM В городе Павлове Нижегородской области напавший на женщину злоумышленник нанес ранения двум заступившимся за неё молодым людям, один из которых скончался на месте, а второй госпитализирован. Об этом 5 января сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Согласно данным, вечером 3 января на крики женщины о помощи откликнулись двое проходящих мимо молодых людей — 17-ти и 18-ти лет.

«Подозреваемый попытался от них скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес двум молодым людям … ранения и скрылся с места преступления», — уточняется в сообщении.

В итоге потасовки один из молодых людей 18-ти лет скончался на месте, а второй пострадавший благодаря оперативному медицинскому вмешательству остался жив. Он госпитализирован.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый задержан, он оказался ранее неоднократно судимым. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По другим составам преступления следствием также вскоре будет дана юридическая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Нижегородской области, подозреваемый в убийстве своей 96-летней тёщи, арестован по решению суда.

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