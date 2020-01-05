Анкара, , 21:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 5 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, курдские повстанцы добровольно сложили оружие, после чего и были задержаны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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