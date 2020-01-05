Москва, , 21:13 — REGNUM В России во время новогодних праздников произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой и петардами. Об том 5 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрыв петарды

«Более десяти пожаров возникло по причине неосторожного обращения с пиротехникой… Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь», — цитирует заявление РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть пожаров была вызвана попаданием зарядов пиротехнических средств на балконы и лоджии.

Напомним, по данным telegram-канала «Чё по Ростову?», в Таганроге Ростовской области во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина, который получил ранение при взрыве пиротехники. Впоследствии он скончался от полученных травм в больнице.

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