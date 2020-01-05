Вашингтон, 5 января 2020, 20:52 — REGNUM В США на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и нескольких транспортных средств. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.
Трагедия произошла в воскресенье, 5 января, в штате Пенсильвания. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 60 получили различные травмы.
В настоящее время на месте массовой аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока не известны.
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