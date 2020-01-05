Симферополь, , 20:55 — REGNUM Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице. Об этом 5 января сообщает региональное управление СК России.

«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, в результате ДТП пострадали мужчины 1986 и 1987 годов рождения и женщина 1990 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии пострадавший мужчина 1986 гола скончался в больнице.

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