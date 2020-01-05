Париж, , 19:36 — REGNUM Сотрудники полиции задержали во французском Меце мужчину, который угрожал прохожим ножом, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе Борни днем 5 января. Прибывшие на место ЧП сотрудник правопорядка открыли огонь по злоумышленнику после того, как он попытался напасть на них. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан.

В полиции заявили, что подозреваемый содержится в базе данных о причастных к террористической деятельности. В настоящее время он находится под стражей, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в пригороде Парижа сотрудники полиции нейтрализовали вооруженного ножом мужчину, который пытался напасть на прохожих. Инцидент произошел в парке От-Брюйе, где вооруженный мужчина пытался ранить троих людей. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали мужчину. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.