Ростов-на-Дону, , 19:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, который пытался пройти в Дом творчества с предметами самообороны. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

«В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из Домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — цитирует заявление представителя пресс-службы RT.

В ведомстве отметили, что? по предварительным данным, мужчина пытался пройти в учреждение дополнительного образования к своей семье, которая в это время находилась на праздничном мероприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину на входе в здание Дома творчества в Ростове-на-Дону остановил охранник на пункте досмотра, при себе у него имелись подозрительные предметы. По непроверенной информации, в сумке у мужчины находились нож и пистолет.

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