Петрозаводск, , 19:22 — REGNUM Следственный комитет России по Карелии завел уголовное дело по факту гибели четверых человек при пожаре в жилом деревянном доме в посёлке Бочилово. Об этом 5 января сообщается на сайте ведомства.

В региональном главке СКР отмечают, что «уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительным данным следствия, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 января произошел пожар в квартире многоквартирного деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района. Огонь распространился на 200 кв. метров. Сотрудникам пожарной безопасности потребовалось более шести часов, чтобы ликвидировать возгорание. При разборе завалов были обнаружены тела четверых мужчин, один мужчина был госпитализирован с травмами и множественными ожогами.

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