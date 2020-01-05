Триполи, , 19:10 — REGNUM Число жертв авианалета на военную академию в столице Ливии, город Триполи, достигло 30 человек, об этом 5 января сообщает Reuters.

Также, по данным журналистов, в ходе бомбардировки пострадали 33 человека, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за удар лежит на главнокомандующем Халифе Хафтаре, военные которого сражаются с Правительством национального согласия, базирующимся в Триполи.

Напомним, в настоящее время в Ливии нет единого правительства, а государство фактически расколото на несколько независимых анклавов, сражающихся друг с другом. Основными игроками на внутриполитической арене являются Правительство национального согласия в Триполи и Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром.

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