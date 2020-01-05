Южно-Сахалинск, , 17:37 — REGNUM Землетрясение силой 5,9 баллов зарегистрировали сейсмологи у северных Курил. Об этом 5 января сообщила геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 19:08 по местному времени (11:08 мск) в Тихом океане в 180 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг подземной стихии располагался на глубине 38 км.

Самый ближайший к эпицентру населённый пункт, Северо-Курильск, с населением около 2400 человек, находился в 295 км на юго-восток от эпицентра.

Данные об ощущаемости подземных толчков от жителей региона не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении силой 4,4 балла, которое было зафиксировано у берегов Камчатки.

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