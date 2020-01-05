Петрозаводск, , 17:18 — REGNUM Четверо мужчин погибли в результате пожара в жилом деревянном доме в Карелии. Об этом 5 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожар произошёл в 21:00 по местному времени 4 января в одной из квартир многоквартирного деревянного дома на улице Лесной в поселке Бочилово Пудожского района. К тушению пожара были привлечены 13 человек и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 04:20 по местному времени.

Дом выгорел по площади 200 кв. метров. При разборе завалов были обнаружены тела четверых мужчин. Ещё один мужчина был госпитализирован с травмами и ожогами.

По факту гибели людей следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или нескольким лицам. В настоящее время проводятся следственные действия, необходимые для установления всех причин и обстоятельств возникновения пожара, приведшего к гибели людей. Причиной возгорания, по предварительной версии следствия, могло стать неосторожное обращение с огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в многоэтажном доме в городе Новочеркасске в Ростовской области.

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