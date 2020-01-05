Пекин, , 16:54 — REGNUM До 59 человек возросло число заболевших вирусной пневмонией неизвестного происхождения в китайской провинции Хубэй в городе Ухань. Об этом 5 января сообщает в своём заявлении комитет по делам здравоохранения города.

По состоянию на 08:00 (04:00 мск) 5 января пневмония неизвестного происхождения диагностирована у 59 человек. Семеро из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается медиками как стабильное.

Все пациенты проходят лечение в изоляции от посетителей и других пациентов. Летальных исходов на сегодняшний день зафиксировано не было. Случаев передачи болезни от человека к человеку выявлено не было.

Кроме того, врачами установлены 163 человека, находившихся в контакте с заболевшими. В настоящее время все они находятся под наблюдением медиков. Возбудитель и причина болезни устанавливаются. Врачами уже исключены некоторые виды вируса гриппа, аденовирус и другие часто встречающиеся вирусные респираторные заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 44 заболевших вирусной пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. В связи со вспышкой заболевания на российско-китайской границе в Приамурье был усилен карантинный контроль.

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