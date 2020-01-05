Архангельск, , 16:43 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении на водителя скорой помощи, был задержан полицейскими в Архангельске. Об этом 5 января сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошёл возле одного из жилых домов на проспекте Советских космонавтов. По данным МВД, бригада медиков приехала по срочному вызову к пациенту и машина скорой помощи вынужденно перекрыла проезд во двор дома.

Водитель одного из автомобилей, стоявших во дворе дома стал в грубой форме требовать от водителя скорой освободить проезд, а затем, в ходе конфликта, подошёл к нему, вооружившись холодным оружием. Мужчина ранил водителя бригады медиков после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый в нападении на водителя был задержан правоохранителями по горячим следам в течение получаса. Он оказался жителем Архангельска 1975 года рождения, ранее мужчина был неоднократно судим. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

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