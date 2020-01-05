Уссурийск, Приморский край, , 16:06 — REGNUM Процессуальная проверка по факту конфликта, произошедшего между врачом-стоматологом и матерью ребёнка, взята на контроль прокуратурой в Приморском крае. Об этом 5 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Накануне ряд СМИ сообщил, что женщине, обратившейся с ребёнком за срочной помощью к врачу-стоматологу в городе Уссурийске, было отказано в приёме медиком. Когда женщина попросила оформить письменный отказ, врач попытался проигнорировать её просьбу, после чего женщина стала снимать происходящее на мобильный телефон.

Телеканал «Россия-24» обнародовал видео, где врач попытался отнять у женщины гаджет и в результате нанёс ей травмы. По данному происшествию была начата доследственная проверка сотрудниками регионального Следственного комитета.

Прокуратурой Приморья был поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта женщины с врачом в медучреждении города Уссурийска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выяснении следователями причин и обстоятельств конфликта женщины с врачом в стоматологической клинике в Приморском крае.

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