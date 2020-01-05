Лесосибирск, Красноярский край, , 16:01 — REGNUM По состоянию на утро 5 января уровень воды на реке Енисей у населённого пункта Стрелка составляет 700 см при критическом в 800 см. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю — динамика за сутки составила +14 см.

Как уточнили в ведомстве, подъём уровня воды в районе населённых пунктов Стрелка и Абалаково произошёл из-за аномально тёплой погода при формировании кромки ледостава реки Енисей.

В Абалаково местная река Галкино, впадающая в Енисей, перелила часть дороги по одной из улиц посёлка. Затруднён проезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. Жителей перевозят на транспорте повышенной проходимости.

На месте находятся спасатели. Работают гидропосты, замеры проводятся каждые четыре часа.

По оценкам ГУ МЧС по краю, в настоящее время обстановка в населённых пунктах стабилизировалась. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. По состоянию на утро 5 января до критического уровня остаётся порядка 1 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подтопленное село под Лесосибирском выехали спасатели.

Напомним, на утро 4 января уровень воды на реке Енисей у н. п. Стрелка составлял 686 см (динамика за сутки — 77 см).