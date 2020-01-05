Анкара, , 15:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло у берегов Турции в Эгейском море. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) при правительстве Турции (AFAD).

По данным представителей ведомства, очаг подземных толчков, произошедших 5 января в 01:11 по местному времени, находился на глубине 12 км. Эпицентр землетрясения находился в 21 км от побережья района Урла (провинция Измир).

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Угроза цунами не объявлялась.

Читайте также: На Соломоновых островах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

А также: Землетрясение произошло на юге Мексики