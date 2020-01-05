Луганск, , 15:52 — REGNUM Граждане Украины призывного возраста войне в Донбассе предпочитают заработки в Чехии, Польше, России и других странах. Об этом заявил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 5 января, комментируя поступившую информацию об очередном подрыве на минах боевиков ВСУ предпенсионного возраста.

По данным разведки при установке мин вблизи населенного пункты Золотое из-за нарушения техники безопасности взорвалась одна из мин. В результате один боевик ВСУ погиб, еще двое боевиков получили ранения различной степени тяжести. Возраст пострадавших военных, как отметил в докладе офицер Народной Милиции, 59 лет и 53 года.

«Данный факт в очередной раз подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне ООС, которую командование воинских частей и подразделений для улучшения статистики решает за счет мужского населения Украины пенсионного и предпенсионного возрастов», — отметили в Народной Милиции.

Вместе с тем, граждане Украины призывного возраста, как отметил офицер республики, уклоняются от прохождения службы в ВСУ, подкупая военкомов, уезжая при этом на заработки в Польшу, Чехию, Российскую Федерацию и другие страны.

«Причиной такого положения дел становится желание молодых людей из Украины жить достойной жизнью, а не быть пушечным мясом, используемым нерадивыми командирами в гражданском конфликте на юго-востоке страны», — подытожил офицер НМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штабе так называемой операции объединенных сил сообщили о подрыве грузовика в районе населенного пункта Золотое-5, в результате чего один украинский военный погиб, один — получил тяжелые ранения.

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