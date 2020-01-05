Канберра, , 15:29 — REGNUM Мужчина стал жертвой нападения акулы в штате Западная Австралия. Об этом 5 января сообщила спасательная служба штата в социальной сети Twitter.

Нападение акулы на человека произошло около 13:30 (08:30 мск) на острове Калл, вблизи города Эсперанс. Большая белая акула напала на мужчину, занимавшегося дайвингом, когда он нырял возле своей лодки.

Свидетелем нападения стала спутница дайвера, которую спасатели доставили в больницу в состоянии шока от увиденного. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего.

В связи с гибелью человека начато расследование, в котором принимают участие сотрудники полиции, спасатели и представители служб, отвечающих за рыболовство.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении ноги, принадлежащей дайверу, на пляже в Австралии. Предполагается, что мужчина стал жертвой нападения акулы во время очередного погружения.

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