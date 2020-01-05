Тула, , 15:28 — REGNUM Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля со столбом в Туле. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тульской области.

Авария произошла около 03:00 по местному времени на улице Октябрьской при въезде в Тулу. Автомобиль Opel Astra въехал в столб.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля и две его пассажирки, девушки 2001 и 2002 годов рождения. Ещё одна пассажирка Opel Astra была госпитализирована с серьёзными травмами.

К ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС по региону привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Отмечается, что данный участок дороги был прямым. Предполагается, что водитель мог выбрать скоростной режим, неадекватный дорожным условиям.

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