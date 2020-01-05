Львов, Украина, , 15:30 — REGNUM Во Львове задержали мужчину, который является причастным как минимум к пяти случаям разбойного нападения на торговые заведения. Об этом 5 января сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Злоумышленник был задержан в магазине, расположенном во Львове по адресу улица Шевченковская во время совершения им разбойного нападения. Угрожая продавцу оружием, мужчина пытался завладеть товаром и выручкой.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины предмет, похожий на револьвер вместе с патронами для него, которые будут направлены на экспертизу. По версии полиции, мужчина причастен как минимум к пяти разбойным нападениям, совершенным «по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова».

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Задержанному грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине женщина была задержана по подозрению в организации трудового рабства.

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