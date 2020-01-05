Тольятти, Самарская область, , 15:21 — REGNUM Мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в краже 50 плиток шоколада в одном из магазинов города Тольятти. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Покупатель одного из магазинов, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала, попытался похитить около 50 плиток шоколада «Кит Кат» и «Коммуналка Трюфельный».

По подозрению в краже был задержан 23-летний житель Тольятти, ранее совершавший подобное правонарушение и получивший за него административный штраф. Мужчина признался в совершении кражи, в отношении него было заведено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным и другим правонарушениям, совершённым на территории города Тольятти.

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