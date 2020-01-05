Москва, , 15:18 — REGNUM Купюры номиналом 5000 и 1000 рублей чаще всего подделываются фальшивомонетчиками в России. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По данным МВД, в ушедшем 2019 году именно купюры номиналом 5000 и 1000 рублей стали самым часто встречающимся объектом для подделок фальшивомонетчиками. Среди иностранной валюты лидерами являются денежные знаки номиналом €500 и $100.

При этом отмечается снижение общей доли поддельных денег. Так в 2019 году за первое полугодие сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 41 тыс. фальшивых купюр, что в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года. Доля поддельных российских денежных знаков составляет 39,5 тыс., а иностранных купюр выявлено более 1,9 тыс.

Стоит отметить, что ведённые в обращение в 2017 году купюры номиналом 2000 и 200 рублей представляют для фальшивомонетчиков гораздо меньший интерес, чем купюры любого другого номинала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Северной Осетии организованной банды, торговавшей, помимо оружия, боеприпасов и ртути, поддельными российскими и иностранными денежными знаками.

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