Луцк, Украина, , 15:17 — REGNUM В Волынской области Украины утром 5 января недалеко от села Ратное произошло столкновение автомобиля марки Ford Transit с автомобилем марки Volkswagen Т-4, сообщается в пресс-службе национальной полиции Украины в Волынской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, пять человек — пострадали. ДТП произошло около 7:00 (8:00 мск). По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford Transit.

«Вследствие ДТП погиб водитель автомобиля «Ford Transit» и пассажир «Volkswagen Т-4». Еще 5 человек получили телесные повреждения, трое из них госпитализированы», — сообщили в полиции.

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