Луцк, Украина, 5 января 2020, 15:17 — REGNUM В Волынской области Украины утром 5 января недалеко от села Ратное произошло столкновение автомобиля марки Ford Transit с автомобилем марки Volkswagen Т-4, сообщается в пресс-службе национальной полиции Украины в Волынской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, пять человек — пострадали. ДТП произошло около 7:00 (8:00 мск). По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford Transit.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДТП под Челябинском погибли двое взрослых и ребенок.
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