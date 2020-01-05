Золотое, ЛНР, , 15:20 — REGNUM Грузовик ГАЗ-66, осуществлявший мероприятия логистического обеспечения подразделения ВСУ, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом 5 января сообщается в пресс-службе так называемой операции объединённых сил (ООС).

Наезд транспортного средства на взрывное устройство произошел в районе населенного пункта Золотое-5. В результате происшествия погиб один боевик, еще один — получил тяжелые ранения. Как сообщает источник, вероятнее всего, транспортное средство наехало на противотанковую мину ТМ-62.

ИА REGNUM напоминает, по данным разведки Народной Милиции ЛНР за прошедшую неделю не боевые потери среди вооруженных сил Украины составили семь погибших и одиннадцать раненных.

Читайте также: За неделю небоевые потери в рядах ВСУ составили 7 погибших — НМ ЛНР