Канберра, , 15:14 — REGNUM Сбор средств для борьбы с лесными пожарами в Австралии начали мировые звёзды кино и музыки. Призывы к поклонникам присоединиться к сбору пожертвований опубликовали 5 января на своих страницах в Instagram актриса Николь Кидман, актёр Хью Джекман и певица Пинк.

В своём сообщении Кидман выразила сочувствие пострадавшим от пожаров в Австралии и пожертвовала 500 тыс. долларов в пользу региональной пожарной службы. С подобным же сообщением обратилась к своим поклонникам певица Пинк, также пожертвовавшая 500 тыс. долларов в пользу местных пожарных служб в Австралии, которые борются с огненной стихией «как на передовой».

К сбору средств в адрес организаций, борющихся с лесными пожарами в Австралии присоединился и известный актёр Хью Джексон, сделавший заявление об этом в соцсети и призвавший присоединиться к нему всех желающих.

Фонд, в который были сделаны пожертвования мировыми звёздами кино и музыки, был создан комедийной актрисой из Австралии Селестой Барбер, за три дня в адрес фонда поступило 22 млн долларов. В сборе средств на борьбу с лесными пожарами приняли участие множество актёров, деятелей кино и эстрады. Сбор средств для пожарных Австралии будет продолжаться до полной ликвидации пожаров на континенте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за масштабных лесных пожаров в Австралии была приостановлена рекламная кампания, заказанная туристической фирмой для продвижения страны. Приостановка была сделана из уважения к пострадавшим при пожарах.

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