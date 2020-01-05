Найроби, , 14:11 — REGNUM Проявлять бдительность призвало сограждан посольство РФ в Кении. Об этом 5 января сказано в сообщениях диппредставительства на официальных страницах в социальных сетях.

Гражданам России в Кении рекомендуется избегать массовых скоплений людей и в любых чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать российское посольство.

Предупреждение связано с информацией о нападении боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в округе Ламу.

Военно-морская база США в округе Ламу подверглась атаке экстремистов ранним утром 5 января. Уточняется, что боевики прибыли из населённого пункта Хинди. Информация о возможных погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке террористов на базу США в Кении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении террористы атаковали военно-морскую базу США