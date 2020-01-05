Киев, , 14:09 — REGNUM Жертвами пожара, который произошел ночью 5 января в дачном доме, расположенном в селе Раковка Киевской области, стали трое человек. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что огнем охвачены крыша и второй этаж дома. В процессе борьбы с огнем, спасатели обнаружили тела троих умерших 1937 г.р., 1960 г.р. и 1968 г.р., сообщили в пресс-службе, уточнив, что причина пожара устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей.

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