Белоусово, Калужская область, , 14:08 — REGNUM Вандалы из города Белоусово Калужской области новый, 2020 год встретили на памятнике солдатам Великой Отечественной Войны, используя мемориал, словно барную стойку, сообщает 5 января корреспондент ИА REGNUM по информации группы «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте».

Осквернённый вандалами монумент. Скриншот фото группы «Калуга жесть» ВКонтакте

На выложенном в сети фрагменте — виден монумент защитникам Отчества заставленный спиртным по соседству с новогодней ёлкой и на площади гуляющими горожанами.

Ранее, в Калужской области был вынесен обвинительный приговор двум жителям, города Киров совершившим вандализм у мемориала «Вечный огонь». 1 августа 2019 года в вечернее время два 23-летних вандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сожгли в пламени «Вечного огня» цветы и траурный венок, возложенные на городском мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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