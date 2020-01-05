Джейрахский район, Ингушетия, , 14:05 — REGNUM Двоих подозреваемых в разборе на камни средневековых башен задержали правоохранители в Ингушетии. об этом 5 января сообщает пресс-служба администрации Джейрахского района.

Двое подозреваемых в разборе арок трёх жилых и полубоевых средневековых башенных комплексов Бейни были задержаны сотрудниками полиции. Как пояснили в администрации, в скором времени будет выяснено, какое наказание в рамках закона понесут задержанные.

О разборе неизвестными вандалами арочных проёмов в комплексе Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном Джейрахском районе стало известно 15 декабря.

Башенный комплекс Бейни является объектом культурного наследия и включает в себя восемь башен с пристройками и оборонительными сооружениями. Комплекс являлся фамильным и имеет особое значение для потомков ингушей, ранее проживавших на их территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о разрушении уникальных средневековых башен в Ингушетии неизвестными вандалами. Акт вандализма вызвал сильный общественный резонанс.

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