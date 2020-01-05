Ивано-Франковск, Украина, , 13:44 — REGNUM В городе Калуш Ивано-Франковской области пьяного водителя удалось эвакуировать из салона транспортного средства за несколько минут до столкновения поезда с автомобилем, который застрял на железнодорожной колее. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины.

В полицию поступило сообщение об остановке на железнодорожной колее автомобиля, который не может сдвинуться с места. Прибывшим на место события инспекторам полиции частично удалось высвободить автомобиль. Однако в этот момент сотрудники правоохранительных органов услышали приближающийся поезд. Водитель транспортного средства не мог самостоятельно покинуть салон автомобиля, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейским удалось эвакуировать мужчину из салона автомобиля за несколько минут до наезда на транспортное средство поезда, несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины автомобиль с пьяным водителем за рулем въехал в припаркованное авто. Автомобиль виновника ДТП перевернулся на бок. После чего мужчина вышел из салона автомобиля и прилег на асфальте.

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