Новочеркасск, Ростовская область, , 13:41 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Ростовской области. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл около 10:50 мск в многоквартирном доме по улице Мелиховской в Новочеркасске. В одной из квартир загорелись личные вещи жильцов. Площадь возгорания составила два кв. метра. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 11:21 мск. После ликвидации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительная причина гибели людей — отравление продуктами горения.

Личности погибших, а также причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении семьи с шестью детьми при пожаре в частном доме в Ростовской области.

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