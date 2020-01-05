Донецк, , 13:40 — REGNUM Боевик ВСУ из 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 1-й танковой бригады 10-й горно-штурмовой бригады был задержан 4 января сотрудниками военной службой правопорядка при получении им посылки с наркотиками. Об этом 5 января со ссылкой на информацию, предоставленную разведкой сообщил официальный представитель управления НМ ДНР.

Задержание боевика по фамилии Лисенко произошло в пгт Мангуш. Вес полученной им посылки составлял более 4 кг, содержимое которой — марихуана и синтетические наркотические вещества (Spice).

По словам боевика, наркотические вещества он планировал распространять среди сослуживцев из своего подразделения, а также — 10-й бригады. Также по информации разведки, при получении посылки боевика Лисенко сопровождал командир взвода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один боевик ВСУ умер от передозировки наркотиками.

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