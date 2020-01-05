Пенза, , 13:39 — REGNUM Тела троих погибших были обнаружены спасателями после пожара в частном доме в Пензенской области. Об этом 5 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Возгорание произошло около 23:00 мск в частном жилом деревянном доме на улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района. Площадь пожара составила 70 кв. метров. Дом выгорел по всей площади, с обрушением кровли.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела троих погибших, двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения. При осмотре тел никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, обнаружено не было.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Следователи начали комплекс мер, направленных на расследование обстоятельств гибели людей. Проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих мужчин при пожаре в частном доме в подмосковном Зарайске.

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