Донецк, , 13:38 — REGNUM Боевики ВСУ из 10-й горно-штурмовой бригады утром 5 января выпустили пять мин и минометов калибром 120 мм по окраинам населенного пункта Коминтерново в попытках спровоцировать ответный огонь со стороны армии Донецкой Народной Республики. Об этом 5 января сообщил официальный представитель управления НМ ДНР.

Со ссылкой на данные разведки, в управлении Народной Милиции сообщили, что на позиции боевиков напротив населенного пункта Коминтерново прибыли журналисты украинского телеканала «1+1». В связи с чем в народной милиции выразили уверенность, что обстрел был провокационный, напрямую связанный с приездом журналистов.

ИА REGNUM напоминает, ранее в управлении Народной Милиции Луганской Народной Республики также сообщали о прибытии съемочной группы телеканала «1+1» в зону проведения карательной операции.

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