Челябинск, , 12:54 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате ДТП в Челябинской области. Об этом 5 января сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 08:40 (06:40 мск) на 1580-м километре трассы М5 «Урал» возле города Сим. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Jetta, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с внедорожником Mitsubishi Pajero.

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение. Ещё один ребёнок, 2007 года рождения, в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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