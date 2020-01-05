Уфа, , 12:54 — REGNUM Шестеро рыбаков, заблудившихся в поле, были найдены спасателями в Башкирии. Об этом 5 января сообщает ГУ МЧС по региону.

Шестеро рыбаков заблудились в поле в Уфимском районе по пути к водоёму, где они намеревались порыбачить. Сообщение с просьбой о помощи поступило от самих рыбаков, которые, по их словам, находились посреди поля в районе посёлка Авдон.

Была оперативно организована поисково-спасательная операция. Спасателям, несмотря на тёмное время суток, удалось отыскать заблудившихся людей. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

В настоящее время все любители зимней рыбалки уже находятся дома.

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