Больцано, Италия, , 12:51 — REGNUM Шесть граждан Германии погибли, ещё 11 получили травмы в результате наезда на них водителя в Италии возле границы с Австрией. Об этом 5 января сообщает портал Local Italy.

Инцидент произошёл итальянском курортном городе Лутаго (нем. Люттах), который расположен в автономной провинции Южный Тироль на севере Италии. Группа немецких туристов из 17 человек ждала свой туристический автобус после посещения ночного клуба, неподалёку от входа в него. В 01:15 (03:15 мск) в них на полной скорости врезался автомобиль.

Шесть человек погибли на месте, 11 получили травмы. Одного из пострадавших доставили вертолётом в город Инсбрук в Австрию, остальным помощь была оказана в больницах Италии.

На место происшествия прибыли 160 спасателей. Личности погибших не были установлены сразу в связи с тем, что некоторые туристы не взяли с собой документов. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается.