Найроби, , 11:08 — REGNUM Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военно-морскую базу США в Кении. Об этом пишет газета Daily Nation со ссылкой на представителя местных властей.

Военно-морская база США расположена в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Тяжеловооруженные террористы вторглись на территорию базы ранним утром 5 января и открыли огонь.

«Это правда. Предполагаемые боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 4:00», — рассказал комиссар округа Ламу Ирунгу Мачария.

Утверждается, что боевой самолет кенийских ВВС сбросил на место боестолкновения «несколько бомб». Также уточняется, что боевики прибыли из населенного пункта Хинди (Hindi) в этом округе.

Мачария подчеркивает, что на данный момент атака отражена. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что Кения граничит с Сомали, где свирепствуют боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).