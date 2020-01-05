Пномпень, , 10:51 — REGNUM Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.

Обрушение здания произошло 3 января в городе Кеп, административном центре одноимённой провинции на юге страны. О количестве погибших стало известно только сейчас, после окончания поисково-спасательной операции.

Спасатели за три дня расчистили завалы, образовавшиеся на месте обрушения семиэтажного дома и извлекли из-под них тела 36 погибших и 23 пострадавших. Среди погибших оказались 14 женщин и шесть детей.

Сообщается, что в связи с обрушением здания были задержаны его владельцы, супружеская пара. Первые результаты расследования показали, что при строительстве использовались низкокачественные строительные материалы.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что семьи погибших и пострадавших в результате ЧП получат от государства денежные компенсации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате обрушения строящегося здания в Камбодже.

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