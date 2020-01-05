Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM На Среднем Урале за четыре дня задержаны 256 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Рейдовые мероприятия прошли с 31 декабря 2019 года по 3 января 2020 года. Из 256 задержанных водителей, 43 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ещё 28 водителей могут попасть под уголовное преследование, так как задержаны в пьяном виде за рулём повторно.

Отметим, что за первые три дня 2020 года произошло 23 дорожно-транспортных происшествия в которых погибли шесть человек, а 43 — были травмированы. Среди пострадавших в ДТП девять детей-пассажиров.

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