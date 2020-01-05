Ровно, Украина, , 10:28 — REGNUM О взрыве воздушно-газовой смеси газового котла и дальнейшем возгорании, произошедшем в многоэтажном доме в городе Ровно, сообщили 4 января в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.

Взрыв и пожар случились в кухне квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома. Из-за сильного задымления сотрудникам спасательного ведомства пришлось эвакуировать 14 жителей верхних этажей, среди которых было четверо детей.

По сообщению спасателей, пострадавших и жертв в результате пожара нет. Огонь уничтожил оконную раму на кухне и повредил кухонную мебель. Остальные помещения квартиры были спасены от огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тернопольской области в сельском клубе произошел взрыв, в результате которого восемь подростков с серьезными ожогами попали в реанимацию.

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