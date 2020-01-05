Донецк, , 10:26 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики трижды нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 5 января в представительстве ДНР в СЦКК.

По территории республики было выпущено девять гранат из гранатометов СПГ и РПГ, а также были применены стрелковое оружие крупного калибра и стрелковое оружие.

Под обстрелы карателей попали населенные пункты Каштановое, Александровское, а также район Вольво-центра в Донецке. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки боевики два раза нарушили режим прекращения огня, в ходе чего было выпущено четыре единицы боевых припасов. Отметим также, что, согласно сообщениям пресс-службы представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, на протяжении девяти суток в республике не зафиксированы обстрелы со стороны боевиков ВСУ.

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